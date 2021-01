I giocatori modificano i loro titoli preferiti da decenni ormai, ampliandoli con nuovi contenuti o anche solo piccoli miglioramenti che pensano potrebbero essere apprezzati dagli altri utenti. Con un gioco così popolare come Animal Crossing: New Horizons, non c’erano dubbi che le persone avrebbero trovato un modo per rendere questa esperienza ancora più personalizzabile. Dai nuovi cosmetici e personaggi al gameplay, ecco le migliori mod disponibili per Animal Crossing: New Horizons.

Nuovi vecchi personaggi

Grazie ad alcune mod, alcuni personaggi di titoli più vecchi possono unirti a te sulla tua isola. In particolare, puoi aggiungere Tarou, Pierre e Nindori. Tarou, che prenderà il posto di Fang sulla tua isola: ha la sua immagine, icona, poster, slogan e personalità. Lo stesso vale per Pierre, che prende il posto di Stinky, ma Nindori è davvero speciale perché non è mai stato reso disponibile fuori dal Giappone.

Gioca come Isabell

Isabell è probabilmente il personaggio più popolare della saga di Animal Crossing, e a chi non piacerebbe essere poter giocare come lei anziché solo con lei? Con questa mod puoi fare proprio questo. Certo, ci sono molti modi in cui puoi personalizzare il tuo personaggio, un umano sei e umano rimani. Questa mod non è solo un semplice cambio di “testa”, è compatibile con la maggior parte delle opzioni di abbigliamento del tuo abitante del villaggio e può fare tutte le espressioni che hai sbloccato.

Più opzioni di colore

A proposito di personalizzazione, questa mod aggiunge una tonnellata di nuovi colori per far sembrare il tuo personaggio esattamente come desideri. Nintendo ha aggiunto alcune nuove opzioni negli ultimi aggiornamenti, ma non abbastanza per la maggior parte delle persone. Questa mod consente a più persone di creare un personaggio che le rappresenti accuratamente.

Strumenti indistruttibili

Una mod rende indistruttibili tutti gli strumenti del gioco. Abbiamo avuto tutti quel momento in cui siamo fuori a pescare, scavare, tagliare o qualsiasi altra cosa e siamo costretti a fermarci perché i nostri strumenti si sono disintegrati nelle nostre mani. Questa mod è disponibile in tre tipi: puoi rendere indistruttibili solo gli strumenti d’oro, rendere indistruttibile qualsiasi strumento di qualità superiore a quello fragile, o semplicemente anche quelli.