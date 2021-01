Android: app e giochi a pagamento solo per oggi gratis sul Play Store

Solo parole al miele si possono spendere per una piattaforma mobile come quella Android, la quale è diventata il colosso da battere in assoluto. Per quanto concerne i sistemi operativi mobili non c’è alcun tipo di rivalità tangibile, nonostante Apple con il suo iOS sia una delle migliori esperienze da proporre al pubblico.

Chi ama infatti la versatilità e la personalizzazione non può che fare riferimento ad Android, piattaforma di Google che ad oggi non mostra debolezze. Col tempo anche i problemi più acuti sono stati risolti, fino a farli diventare vere e proprie carte vincenti. In molti ricorderanno che durante il primo anno il Play Store non era per nulla fornito come ora, mentre ad oggi si rivela sempre di più il market più fornito in assoluto. L’obiettivo di questo spazio dedicato ai contenuti è quello di sorprendere gli utenti, fornendo loro ogni giorno ciò di cui hanno bisogno. Che si tratti di un passatempo o di utilità, il Play Store è sempre presente e lo fa soprattutto in questi giorni con diverse offerte. Molti titoli a pagamento sono infatti gratis per qualche giorno.

Android, le offerte di oggi comprendono app e giochi a pagamento gratis

La lista qui sotto racchiude diversi titoli a pagamento che solo oggi gli utenti Android potranno scaricare gratuitamente.