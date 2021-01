La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come ben saprete, è solita eliminare dei “vecchi” contenuti per lasciare spazio ad altri “nuovi”. Anche questa settimana appena iniziata, vedremo quindi dei titoli scomparire per sempre.

Al contrario, vi ricordo che nell’ultima settimana il colosso ha rilasciato la nuova ed intrigante serie denominata Bridgerton, che parla di come venivano organizzati i matrimoni (molto spesso combinati) nel 1800. Scopriamo ora i contenuti che dovremo salutare fino a domenica 24 gennaio 2021.

Netflix: i contenuti che verranno eliminati durante questa settimana

Partiamo subito da domani, martedì 19 gennaio 2021, sarà la volta dei film Scappa – Get Out e Caduta dal Cielo. Il primo racconta di un ragazzo nero di nome Chris, nervoso, che deve incontrare i genitori della sua ragazza bianca nella loro casa di campagna. Inizialmente sembrano simpatici, ma capisce subito che sotto c’è qualcosa di strano. Il secondo film racconta la storia di Julia, che cade nel cortile di Alejandro dall’appartamento soprastante: ecco cosa ci voleva per scuotere questi due tipi solitari e farli finalmente incontrare.

Mercoledì 20 gennaio 2021 toccherà a 4 film: Camino per casa vostra – Fuoco crepitante da legno di betulla, Camino per casa Vostra, The Equalizer 2 – Senza Perdono e Un viaggio Stupefacente. Quest’ultimo racconta di una madre single che, insieme al proprio figlio, accompagnerà il padre ribelle che è stato cacciato dalla casa di riposo, sicuramente sarà un viaggio scatenato attraverso il paese.

Giovedì 21 gennaio 2021 sarà l’ultimo giorno in cui potrete vedere la serie TV Cocco Bill, la serie Peanuts ed il film Irrational Man. I primi due sono dedicati ad un pubblico abbastanza giovane, come Eppur si muove e Eppure si muove – Galileo, in scadenza sempre lo stesso giorno. Nel weekend non saranno eliminati contenuti.