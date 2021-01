In questi ultimi mesi, il produttore cinese Honor ha rimandato numerose volte il debutto ufficiale sul mercato mobile del suo nuovo top di gamma, ovvero il nuovo Honor V40 5G. In un primo momento, infatti, si pensava che sarebbe stato presentato a dicembre, mentre in seguito è stata fissata la data per il 18 gennaio. Ora, però, l’azienda ha confermato che il debutto ufficiale sarà il prossimo 22 gennaio e, in attesa del suo arrivo, lo smartphone è stato avvistato in un video hands-on.

Honor V40 5G in arrivo: eccolo intanto in questo video hands-on

Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo ufficiale di questo nuovo device a marchio Honor, ma nonostante questo sono trapelate nuove informazioni. Come già accennato, il prossimo Honor V40 5G è stato avvistato in rete in un video hands-on che ci conferma ulteriormente il design. Nello specifico, nel video possiamo osservare la parte posteriore del device nell’inedita colorazione arancione chiaro.

Dal video, possiamo notare come sia confermata sul retro la presenza di una zona nera rettangolare in cui sono collocati i quattro sensori fotografici più un flashLED. Secondo precedenti rumors, questi ultimi dovrebbero essere caratterizzati da una fotocamera principale da 50 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e due ulteriori fotocamere da 2 megapixel.

La parte frontale purtroppo non è visibile. Tuttavia, abbiamo comunque la conferma ufficiale dell’aspetto estetico della parte frontale grazie ad una immagine teaser pubblicata dall’azienda. Come mostrato nell’immagine, il prossimo Honor V40 5G sarà caratterizzato dalla presenza di un ampio display leggermente curvo ai lati e con un doppio foro posto sul lato sinistro del pannello.