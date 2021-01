Per gli utenti Android torna la paura dopo la pubblicazione di 56 app infette che hanno fatto breccia nei telefoni di tante persone. Queste applicazioni sono da cancellare in quanto responsabili di causare danni ai dispositivi. La lista al completo è stata resa nota con sempre più utenti propensi alla disinstallazione in tronco dei prodotti. Scopriamo insieme quali sono.

Android: App da cancellare anche a Gennaio dopo la scoperta

Come già segnalato, sono ben 56 i software che il team di Google ha scoperto essere infetti all’interno del suo market store di riferimento. Il pericolo arriva dalla rete con BigG che difficilmente riesce a star dietro a tutti i publisher che ogni giorno rilasciano i software. Almeno per questi c’è il campanello d’allarme per il furto dei dati e l’uso intensivo della pubblicità.

Raceinspace Astronaut

Cooking

Letmego

Biscuitent

Aquawar

Dressup

Translator

Travel Map

Withu Translate

24h Translate

Stickman Runner Parkour

Best Translate Tool

Littlefarm

Bestcalculate Multifunction

Folding Blocks Origami Mandala

Goldencat Hillracing

Hexadom

Ichinyan Fashion

Major Cookingstar

Major Zombie

Fastdownloader

Carstiny

Stickman Warrior

Biscuit

Splashio

Translate

Unblock Car Puzzle

Delicious Recipes

Multi Translate Threeinone

Pro Translator

Snap Translate

Smart Language Translate

Best Translate

Jewel Block Puzzle2019

Magic Cuble Blast Puzzle

Imgdownloader

Instant Translate

Besttranslate

Breaktower

Spaceship

Michimocho Video Downloader

Fortuneteller Tarotreading Horo

Titan Block Flip

Mcmc Ebook Reader

Swift Jungle Translate

Happycooking

Mcmccalculator Free

Tapsmore Challenge

Yummily Healthy Recipes

Hexamaster

Twmedia Downloader

Burningman

Amazingkitchen

Wego Translate

Arplanner Sketchplan

Arsketch Quickplan

Livetranslate

Calculatepro

Smart Tools Pro

Titanyan Igsaver

Digiv Weather Radar

Conviene eliminare le app Android sopra menzionate e procedere con una pulizia approfondita dello smartphone da attuare con l’uso di un antivirus.