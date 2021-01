TIM è protagonista nel mercato della telefonia anche in questo mese di Gennaio. Dopo il periodo natalizio e l’avvento del nuovo anno, il gestore continua a rivaleggiare con gli altri operatori ed in particolare modo con Iliad. Alle tariffe low cost dell’operatore francese, il gruppo commerciale di TIM oppone due promozioni molto vantaggiose: la TIM Steel Pro e la Gold Pro.

TIM contro Iliad: la sfida con le due tariffe sino a 70 Giga

La ricaricabile TIM Steel Pro è una conferma rispetto alle precedenti settimane. Gli utenti che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione 50 Giga per navigare in internet con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il prezzo previsto è di soli 7,99 euro ogni trenta giorni. Il prezzo ed il bundle di questa promozione è previsto per i clienti che cambiano operatore da Vodafone, WindTre, ma soprattutto da Iliad o altri operatori low cost.

Nel nuovo anno, la vera novità è però la tariffa Gold Pro. Il pacchetto di questa promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti le utenze nazionali più 70 Giga per navigare in internet con la velocità del 4G. Il costo previsto è di soli 7,99 euro ogni mese.

Sia la prima che la seconda tariffa di TIM devono essere considerate operazioni winback. Per questa ragione, solo i clienti di altri operatori previa portabilità potranno accedere alle iniziative. In alcuni casi, però, le suddette promozioni sono garantite anche agli ex clienti di TIM. Per l’attivazione di una di queste due ricaricabili è necessario recarsi in un punto vendita dell’operatore.