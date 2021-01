Il risparmio da Comet è fuori da ogni logica, il nuovo volantino racchiude una serie di sconti specialissimi, mai visti prima, che promettono all’utente la possibilità di godere di forti riduzioni sul prezzo originario di listino, anche senza minimamente doversi muovere di casa.

Il volantino che andremo a discutere direttamente nel nostro articolo risulta essere disponibile, prima di tutto in ogni singolo punto vendita in Italia, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per un ordine sfruttando questa seconda via, potranno comunque decidere di ricevere la merce a domicilio, senza minimamente essere costretti a pagare le spese di spedizione, a patto che la spesa complessiva sia superiore ai 49 euro.

In aggiunta, al superamento dei 199 euro di spesa è prevista anche la rateizzazione a Tasso Zero, ovvero il finanziamento a rate con pagamento diretto tramite il conto corrente bancario e non solo (nel momento in cui verrà approvata la richiesta).

Comet: il volantino promette offerte speciali

Il prodotto maggiormente interessante del volantino Comet è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone dalla qualità superiore alla media, finalmente raggiungibile ad un prezzo minore di quanto osservato in passato, come conseguenza del lancio sul mercato del nuovo modello, quale è l’iPhone 12. Ad oggi, infatti, l’utente potrà pagare solamente 649 euro per il suo acquisto, nella versione da 64GB di memoria interna.

Non mancano anche altri sconti mirati sia sulla categoria merceologica degli smartphone, che più generalmente verso notebook, tablet, elettrodomestici o televisori. Le offerte le potete visionare direttamente nelle pagine sottostanti.