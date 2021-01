Euronics azzecca perfettamente le offerte con il lancio di un volantino molto speciale, al cui interno trovano posto prezzi sempre più bassi, nonché comunque alla portata della maggior parte degli utenti dislocati sull’intero territorio nazionale italiano.

L’azienda torna in auge con la presentazione di una campagna promozionale d’altissimo profilo, il Tech It Easy attivato in questo periodo nasconde al proprio interno ottime occasioni da saper cogliere al volo, nell’idea comunque di spendere sempre meno su ogni prodotto. Gli acquisti potranno essere completati esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online sul sito ufficiale, con piccole differenze riscontrate di socio in socio.

Per avere gratis i codici sconto Amazon, potete comunque decidere di iscrivervi gratis al nostro canale Telegram interamente dedicato.

Euronics: le occasioni non finiscono mai di stupire

Con Euronics gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti economicamente validi, come ad esempio i modelli di casa Apple. In questo caso sarà possibile acquistare iPhone 12, spendendo 939 euro, fino ad un massimo di 1289 euro per la versione Pro Max, sempre con 64GB di memoria interna.

Nell’eventualità in cui si volesse invece attingere al mondo Android, segnaliamo la possibilità di affidarsi alla fascia medio-bassa del mercato, tra cui troviamo Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Oppo A15, LG K42, LG K22, Vivo Y11s, Xiaomi Mi 10T Lite o similari, tutti con un prezzo che non andrà per nessun motivo oltre i 400 euro previsti per il più costoso.

Gli sconti del volantino Euronics sono raccolti nelle pagine sottostanti.