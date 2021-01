Non è uno scherzo. WindTre sta regalando a tutti i clienti che attivano una delle sue offerte di rete fissa 12 mesi di Amazon Prime gratis. Super Fibra parte da 26,98 euro al mese con internet “super” veloce a casa.

Attivando l’offerta di rete fissa Super Fibra WindTre regala 12 mesi di Amazon Prime

WindTre continua con la sua campagna pubblicitaria volta a diffondere il più possibile le offerte dedicate della sua “Top Quality Network”. Questa volta lo fa attraverso uno spot che racconta la storia di un padre separato che grazie alla Super Fibra mantiene i contatti con suo figlio. Inoltre l’offerta include anche 12 mesi gratis di Amazon Prime che dà accesso non solo a spedizioni veloci e gratuite, ma anche a tutti i contenuti streaming e alle serie Tv e film del noto e-commerce.

Come le precedenti pubblicità di WindTre, anche questa è stata diretta da Gabriele Muccino e ha come colonna sonora la versione personalizzata di Marco Mengoni di “Essere Umani”. L’obbiettivo dell’operatore telefonico è quello di riconfermarsi come “Human Network Builder”.

Super Fibra: ecco l’offerta di rete fissa dalla “Top Quality Network”

L’offerta promossa in tv da WindTre non è altro che la classica promozione Super Fibra per ora attivabile fino al 17 gennaio.

Il prezzo che viene proposto dallo spot è quello dedicato ai clienti WindTre che decidono di aggiungere ad un’offerta mobile anche quella fissa. A soli 26,98 euro al mese potranno attivare l’offerta in Fibra FTTH, FTTC standard e ADSL 20 Mega. Inoltre il cliente potrà aggiungere fino a 3 Sim con Giga illimitati.

Diversamente, per chi non è cliente WindTre, il costo previsto è di 31,98 euro al mese. Comunque tutte le offerte Super Fibra offrono internet illimitato fino a 1000 Mbps oltre alle chiamate a consumo. Al contrario saranno illimitate se il cliente sottoscrive l’offerta direttamente online. Il modem è in acquisto con rate di 5,99 euro al mese per 48 mesi già incluse nel prezzo esposto. Infine, cosa non da poco, WindTre regala ancora 12 mesi di Amazon Prime.

Purtroppo molti utenti sono impossibilitati a sottoscrivere un’offerta di rete fissa perché vivono in una zona non raggiunta dalla fibra. In questo caso, e per alcuni comuni selezionati, WindTre propone la sua offerta Cube XL Unlimited.