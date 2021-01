MediaWorld accoglie all’interno della propria campagna promozionale la nuovissima Mobile Mania, una soluzione molto interessante che la vede proporre al pubblico tantissimi sconti applicati direttamente sul segmento degli smartphone, e non solo.

I prezzi sono bassi, e sopratutto sono alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale, poiché gli acquisti potranno essere completati sia nei negozi sparsi per le varie regioni del paese, che direttamente sul sito ufficiale approfittando dell’e-commerce aziendale. In questo secondo caso è bene ricordare che le spese di spedizione per la consegna a domicilio sono da ritenersi a pagamento, aggiuntive al prezzo che vedrete mostrato a schermo.

Non dimenticatevi dei codici sconto Amazon, sono i migliori del momento e sono completamente gratis per tutti gli iscritti al nostro canale Telegram.

MediaWorld: ecco tutte le nuove offerte da cogliere al volo

Con MediaWorld non si scherza, e per sottolineare questo aspetto, ecco arrivare un fortissimo sconto applicato su un modello estremamente costoso e richiesto dalla popolazione, stiamo parlando di Samsung Galaxy S20+. Originariamente lanciato sul mercato ad oltre 1000 euro, oggi è finalmente maggiormente accessibile per la maggior parte degli utenti, dato un prezzo finale che non supera i 750 euro per la versione no brand.

Le alternative sono tutte rappresentate da modelli decisamente più economici e meno performanti, del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro, Oppo Reno 4Z, Oppo A53, Samsung Galaxy A53 o similari.

I dettagli della campagna promozionale sono visionabili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa, in modo da poter conoscere da vicino ogni singolo prezzo.