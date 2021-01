Unieuro raccoglie nel proprio nuovo Fuoritutto, i migliori sconti in circolazione, con l’obiettivo di riuscire ad avere la meglio sulla diretta rivale del mercato della rivendita di elettronica, quale è appunto MediaWorld. La campagna promozionale oggi disponibile, potrà soddisfare le richieste degli utenti fino al 21 gennaio 2021.

Gli acquisti, come è lecito immaginarsi, sono possibili sia nei punti vendita che sfruttando l’e-commerce dell’azienda, in questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita degli acquisti direttamente al proprio domicilio, solo ed esclusivamente nel momento in cui la spesa complessiva supererà i 49 euro. Non vengono poste limitazioni alle categorie merceologiche o qualsivoglia altra soluzione.

Unieuro: le offerte hanno prezzi veramente bassi

Da Unieuro è possibile approfittare di sconti legati a tutte le principali fasce di prezzo, infatti sarà possibile acquistare un top di gamma del calibro di Xiaomi Mi 10T Pro, in vendita a 549 euro, oppure un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 999 euro, per scendere poi verso i segmenti più richiesti e desiderati dal pubblico.

Entro i 500 euro di spesa si trovano tantissimi modelli interessanti, come Asus Zenfone 7, Samsung Galaxy A51, Oppo Reno 4Z 5G a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo Reno 4, Oppo A15, Huawei P Smart Pro, LG K22, Huawei P Smart 2021, Motorola Moto e6s, Wiko Y61, Huawei Y6p, Huawei P40 Lite E o similari.

L’insieme dei prodotti effettivamente disponibili nel volantino Unieuro lo trovate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in modo da poter godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetta nel momento in cui vi recherete in negozio o sfrutterete l’e-commerce.