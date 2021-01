serie TV che troviamo nel catalogo di Netflix. Di fatto, la piattaforma californiana è in assoluto la migliore che ci sia in questo periodo storico, e scavalca decisamente tutte le altre. Molti sono dunque i fan della stessa, che nella passata fase di lockdown hanno fatto la sua fortuna: infatti, molte fiction hanno fatto record di ascolti, soprattutto perché davvero molte persone erano costrette a rimanere a casa per un periodo di tempo abbastanza prolungato. Da come avrete potuto capire, l’argomento chiave di questo articolo saranno le serie TV, ovvero tre in particolare: Peaky Blinders, After Life e Suburra. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo. Sono davvero tante leche troviamo nel catalogo di. Di fatto, la piattaforma californiana è in assoluto la migliore che ci sia in questo periodo storico, e scavalca decisamente tutte le altre. Molti sono dunque i fan della stessa, che nella passata fase dihanno fatto la sua fortuna: infatti, molte fiction hanno fatto record di ascolti, soprattutto perché davvero molte persone erano costrette a rimanere a casa per un periodo di tempo abbastanza prolungato. Da come avrete potuto capire, l’argomento chiave di questo articolo saranno le serie TV, ovvero tre in particolare:. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Peaky Blinders, After Life e Suburra: ecco tutte le novità

Cominciamo la nostra rassegna parlando di Peaky Blinders. Dopo aver atteso davvero molto tempo per l’arrivo della quinta stagione, probabilmente dovremo attendere molto anche per la sesta. Tuttavia, il regista Anthony Byrne su Instagram aveva comunicato che la season 6 era ufficialmente in pre-produzione. Anche se, come molti sanno, l’emergenza sanitaria ha condizionato di molto tutta la situazione, quindi i tempi non possono essere ancora definiti.

Continuiamo la rassegna con una serie che purtroppo non ci ha dato molte notizie negli ultimi tempi: After Life. Di fatto, la serie scritta da Ricky Gervais, che ne interpreta anche il protagonista, non ha fatto sapere molte notizie circa la sua prossima season, ma probabilmente non tornerà molto tardi sulla piattaforma statunitense.

Infine, concludiamo la rassegna parlando di Suburra. Come molti sanno, il ciclo narrativo si è concluso con la terza stagione, nonostante alcuni ultimi rumors secondo i quali ci sarebbe potuta essere anche una quarta stagione.