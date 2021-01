Da quando WhatsApp ha annunciato la sua nuova politica per la privacy, che prevede la condivisione dei dati con Facebook, molti utenti hanno deciso di spostarsi su piattaforme di messaggistica rivali come Telegram e Signal. A raccomandare l’utilizzo di quest’ultima è stato lo stesso Elon Musk, elogiata proprio per la particolare attenzione che è stata dedicata alla protezione e alla tutela della privacy degli individui.

Signal, infatti, utilizza lo stesso protocollo di crittografia end-to-end di WhatsApp ma non vende i dati degli utenti a società di terze parti. Offre chat individuali e di gruppo, chiamate e video-chiamate, ed offre anche la possibilità di utilizzare l’app come client SMS per gestire tutti i messaggi da una unica piattaforma. Il tutto, gratuitamente.

Come spostare le chat su Signal e dire addio a WhatsApp per sempre

Se stai pensando di passare a Signal ma non vorresti perdere le tue chat di gruppo di WhatsApp, ecco una breve e semplice guida che ti mostrerà come spostare quelle chat, o meglio contatti, al nuovo servizio.

Prima di poter spostare le chat di gruppo su Signal, dovrai installare e configurare l’app. Signal è disponibile gratuitamente sul Play Store e, una volta installata l’app, tutto ciò che dovrai fare è fornire il tuo numero di telefono e impostare un PIN per il tuo account. Dopo aver configurato l’app, ecco come spostare le chat di gruppo da WhatsApp a Signal: