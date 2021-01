L’ultimo aggiornamento OxygenOS 11.0.3.3 è ora disponibile per OnePlus 8 e 8 Pro. Stranamente, l’update non include l’ultima patch di sicurezza ma porta alcune nuove funzionalitá. Per chi possiede un OnePlus 8 o 8 Pro, dovresti presto poter vedere l’aggiornamento sul tuo dispositivo.

L’update è stato confermato sui forum ufficiali OnePlus. L’unico svantaggio è che l’aggiornamento OxygenOS 11.0.3.3 sembra essere disponibile solo nelle regioni europee e indiane. Una ROM globale sarà probabilmente disponibile nei prossimi giorni per quelli in Nord America ed in altre parti nel mondo.

OnePlus 8 e 8 Pro: il download per OxygenOS 11.0.3.3 é disponibile

L’aggiornamento contiene una serie di piccole modifiche all’interfaccia utente, come una nuova opzione di regolazione dell’altezza della tastiera e molte correzioni per problemi comuni. In particolare, i problemi della sveglia sono stati risolti, il che è un grande vantaggio per coloro che amano posticiparla. Inoltre, Alcuni ci sono miglioramenti della stabilità della connessione Bluetooth, oltre a miglioramenti della rete Wi-Fi.

Una notevole omissione è quella dell’ultima patch di sicurezza Android; OnePlus non ha incluso le patch di dicembre o gennaio con questa build OxygenOS 11.0.3.3. Al momento, l’ultima disponibile é quella di novembre 2020. Per i possessori di OnePlus in India, la societá ha rilasciata una nuova app OnePlus Store come parte delle app di sistema. Esso sará il modo piú rapido per informarti su tutto ció che riguarda il tuo dispositivo.

Dovresti essere in grado di eseguire subito l’aggiornamento OxygenOS 11.0.3.3 andando in Impostazioni> Aggiornamenti di sistema. In alternativa, puoi sempre prendere il file OTA direttamente da Oxygen Updater e eseguire il sideload da solo.