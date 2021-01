Android: che regalo, ora 7 app a pagamento sono gratis sul Play Store

Sono in poche le persone che ad oggi non riconoscono ad Android di essere la piattaforma più utilizzata nonché la più versatile in giro per il mondo. Tanti record sono stati abbattuti proprio dal sistema operativo mobile di Google, il quale negli anni ha messo al fuoco tanta carne riuscendo a gestirla senza problemi.

Il celebre robottino verde è diventato una vera e propria istituzione, tenendo conto anche della concorrenza che ad oggi è rappresentata solo ed unicamente da Apple con il suo iOS. Tornando al discorso versatilità, non si può di certo chiudere un occhio: Android è la piattaforma che consente agli utenti il maggior livello di personalizzazione in assoluto per quanto concerne uno smartphone o un qualsiasi altro dispositivo mobile. A concedere una grande mano a tutto questo ci pensa poi il Play Store di Google, spazio dedicato ai contenuti che pullula di qualsiasi app o gioco. Durante questi primi giorni del 2021 inoltre Google a scelto di concedere dei titoli a pagamento in maniera gratuita, in modo da consentire a tutti di provarli.

Android: gli utenti possono avere titoli a pagamento in maniera gratuita solo per oggi

Qui in basso trovate un elenco con tutti i titoli a pagamento offerti gratis che abbiamo selezionato per tutti gli utenti Android. Potete scaricarli dai link diretti.