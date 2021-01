Nel mondo della telefonia mobile si sa, le offerte interessanti vengono sempre proposte in portabilità e la fedeltà spesso non è premiata. Al contrario Vodafone sta preparando i suoi Call Center a raggiungere i vecchi clienti che per varie ragioni l’hanno abbandonata. Ecco le offerte “in canna” che saranno proposte tramite teleselling.

Vodafone chiama e i vecchi clienti rispondono. Ma quanti torneranno?

Continua la campagna di Vodafone volta a recuperare tutti quei clienti che per varie ragioni hanno deciso di cambiare operatore. Interessante è che saranno proposte alcune offerte tra le Vodafone Special.

Consulenti esterni che lavorano per Vodafone, in questi giorni contatteranno diversi ex clienti che hanno lasciato l’operatore. Questi, a seconda dell’operatore di provenienza, proporranno un’offerta dedicata.

Ecco l’offerta che Vodafone propone a tutti i clienti che sono passati al suo operatore virtuale ho.Mobile e a Iliad. Vodafone Special 100 Digital Edition propone minuti e sms illimitati e 100 giga di traffico dati a 9,99 euro al mese.

Invece per tutti i clienti Fastweb e alcuni operatori virtuali, Vodafone offre la Special 50 Digital Edition sempre con minuti e sms illimitati, ma questa volta con 50 giga di traffico internet. Il costo dell’offerta è di 7,00 euro al mese e sono esclusi Iliad, ho.Mobile e Very Mobile. Mentre per chi proviene da Very Mobile, WindTre e Tim il costo è di 10,00 euro al mese.

Vodafone lascia liberi i clienti di decidere se sottoscrivere una di queste offerte direttamente al telefono o presso un rivenditore autorizzato. Nel primo caso tutto il kit per il ritorno all’operatore verrà spedito a casa.

I costi di attivazione variano a seconda delle offerte scelte e se il cliente decide per la spedizione o per il ritiro in negozio. In caso di domiciliazione il costo può variare da 20 a 25 euro a seconda dell’offerta. Se il cliente invece dovesse decidere di passare in un negozio Vodafone, dovrà pagare 10 euro con 5 euro di traffico incluso più il costo pari a una mensilità dell’offerta.

Coloro che sono ex clienti Vodafone possono stare tranquilli che la telefonata che riceveranno non rientra tra le truffe di questi giorni.