A ricevere l’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile non sono solamente i Pixel. Diversi produttori di smartphone hanno infatti annunciato che Android 11 raggiungerà presto anche altri modelli selezionati, e in alcuni casi lo ha già già fatto. In questo articolo, dunque, offriamo la lista di tutti gli smartphone che hanno ricevuto o che riceveranno l’aggiornamento ad Android 11.

Google

1. Google Pixel 2

2. Google Pixel 2 XL

3. Google Pixel 3

4. Google Pixel 3 XL

5. Google Pixel 3a

6. Google Pixel 3a XL

7. Google Pixel 4

8. Google Pixel 4 XL

9. Google Pixel 4a

LG

LG Velvet

Motorola

1. Motorola Razr 5G

2. Motorola Razr 2019

3. Motorola Edge

4. Motorola Edge+

5. Motorola One 5G

6. Motorola One Action

7. Motorola One Fusion

8. Motorola One Fusion+

9. Motorola One Hyper

10. Motorola One Vision

11. Moto G 5G

12. Moto G 5G Plus 2020

13. Moto G Fast

14. Moto G Power

15. Moto G Pro

16. Moto G Stylus

17. Moto G9

18. Moto G9 Play

19. Moto G9 Plus

20. Moto G9 Power

21. Moto G8

22. Moto G8 Power

23. Lenovo K12 Note

Nokia

1. Nokia 8.3 5G

2. Nokia 2.2

3. Nokia 5.3

4. Nokia 8.1

5. Nokia 1.3

6. Nokia 4.2

7. Nokia 2.4

8. Nokia 2.3

9. Nokia 3.4

10. Nokia 3.2

11. Nokia 7.2

12. Nokia 6.2

13. Nokia 1 Plus

14. Nokia 9 PureView

OnePlus

1. OnePlus 8

2. OnePlus 8 Pro

3. OnePlus Nord

OPPO

1. OPPO Find X2

2. OPPO Find X2 Pro

3. OPPO Find X2 Neo

4. OPPO Find X2 Lite

5. OPPO Reno

6. OPPO Reno 10X Zoom

7. OPPO Reno Z

8. OPPO Reno 2

9. OPPO Reno 2F

10. OPPO Reno 2Z

11. OPPO Reno 3 4G

12. OPPO Reno 3 Pro 4G

13. OPPO Reno 3 Pro 5G

14. OPPO Reno 4 4G

15. OPPO Reno 4 5G

16. OPPO Reno 4 Pro 4G

17. OPPO Reno 4 Pro 5G

18. OPPO F11

19. OPPO F11 Pro

20. OPPO F15

21. OPPO F17 Pro

22. OPPO A5 2020

23. OPPO A9

24. OPPO A9 2020

25. OPPO A52

26. OPPO A72

27. OPPO A91

28. OPPO A92

29. OPPO Ace 2

Realme

1. Realme X50 Pro

2. Realme 7 Pro

3. Realme Narzo 20

4. Realme 6 Pro

5. Realme 7

6. Realme Narzo 20 Pro

7. Realme X2 Pro

8. Realme X3 (

9. Realme X3 SuperZoom

10. Realme X2

11. Realme 6

12. Realme C12

13. Realme C15

14. Realme 6i

15. Realme Narzo 10

16. Realme C3

17. Realme Narzo 10A

18. Realme X

19. Realme XT

20. Realme 3 Pro

21. Realme 5 Pro

22. Realme Narzo 20A

Samsung

1. Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

2. Samsung Galaxy S20 FE

3. Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

4. Samsung Galaxy S10 Lite

5. Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

6. Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

7. Samsung Galaxy Z Flip

8. Samsung Galaxy Z Fold 2

9. Samsung Galaxy Fold

10. Samsung Galaxy M21

11. Samsung Galaxy M30s

12. Samsung Galaxy M31

13. Samsung Galaxy A51

14. Samsung Galaxy Note 10 Lite

15. Samsung Galaxy Tab S7/Tab S7+

16. Samsung Galaxy A50

17. Samsung Galaxy M51

18. Samsung Galaxy A21s

19. Samsung Galaxy A31

20. Samsung Galaxy A70

21. Samsung Galaxy A71

22. Samsung Galaxy A80

23. Samsung Galaxy Tab S6

24. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

25. Samsung Galaxy A01

26. Samsung Galaxy A11

27. Samsung Galaxy M11

28. Samsung Galaxy Tab A

29. Samsung Galaxy A30

30. Samsung Galaxy Tab S5e O

31. Samsung Galaxy A10

32. Samsung Galaxy A10s

33. Samsung Galaxy A20

34. Samsung Galaxy A20s

35. Samsung Galaxy A30s

36. Samsung Galaxy Tab A 10.1

37. Samsung Galaxy Tab Active Pro

38. Samsung Galaxy Tab A8 (2019)

Xiaomi

1. Mi 10

2. Mi 10 Lite 5G

3. Mi 10 Pro

4. Mi 10 Youth Edition / Mi 10 Lite Zoom

5. Mi A3

6. Redmi K30 4G / POCO X2

7. Redmi K30 5G

8. Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro

9. Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro