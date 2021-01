Di sicuro, un’occasione valida per fare un resoconto della fine degli show di Netflix è l’inizio dell’anno nuovo. Di fatto, molte fiction hanno abbandonato la piattaforma, lasciando gli numerosi utenti molto tristi. Chi sta al vertice di Netflix potrebbe non percepire il fatto di avere un tasso di cancellazione molto alto e di forte impatto sul pubblico. Tuttavia, al tempo stesso è innegabile che il 2020 ha provocato diverse cancellazioni, sia per quanto riguarda le serie TV “nuove” che quelle più anziane e amate dai fan.

Netflix: le serie TV che avranno un finale e quelle che non lo avranno

Il numero non proprio esiguo di 27 serie TV sono state cancellate o rinnovate per le ultime stagioni, ma vengono considerate comunque in cancellazione, essendo che l’ultima stagione viene considerata come un “premio di consolazione” per i fan.

Sono stati abbastanza fortunati i fan di Lucifer, che hanno avuto una quinta stagione più una sesta di bonus. In più ci sono Ozark, The Crown e Dead To Me che sono in procinto di essere cancellate. E non è finita qui, perché ci sono altri show cancellati a causa dell’insufficienza di fondi data dalla pandemia da coronavirus. Tra queste abbiamo I Am Not Okay With This, The Society e anche il drama GLOW.

Scopriamo di seguito quali sono i show di Netflix che sono giunti al termine, compresi anche quelli più fortunati da ricevere almeno un’ultima stagione di bonus: