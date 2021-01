Su Netflix abbiamo la possibilità di trovare una quantità di materiale davvero molto ampia. Di fatto, molti utenti si rivolgono a questa piattaforma piuttosto che ad altre proprio per questo motivo. Si passa da serie TV a film, da documentari a cartoni animati, insomma c’è davvero di tutto. Nella passata fase di lockdown, ci sono state molte serie TV che hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima di quel momento. Grande merito va al binge watching, essendo che molte persone erano costrette a rimanere nelle loro abitazioni. Quello che va per la maggiore sono senza ombra di dubbio le fiction, e oggi ne parleremo di tre in particolare, ossia Lucifer, StrangerThings e The Order. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e The Order: ecco tutte le ultime novità delle migliori serie TV di Netflix

Iniziamo la rassegna parlando di Lucifer. La fiction ha avuto un successo clamoroso in tutto il mondo, e dopo vari tentennamenti circa il rinnovo della quinta stagione, è in produzione anche la sesta. La season 5 è stata suddivisa in due parti, la prima è già su Netflix, mentre per la seconda si dovrà attendere un altro po’ di tempo.

Continuiamo con Stranger Things. Secondo le ultime indiscrezioni, date anche dalle foto che stanno postando i protagonisti su Instagram, la serie TV statunitense, giudicata anche tra le migliori in assoluto di produzione Netflix, sta per ritornare con la quarta stagione, dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria.

Infine, concludiamo con The Order. La serie aveva riscosso un buon successo, ma dopo sole due stagioni è stata bruscamente interrotta, suscitando sia nei fan che nei produttori un certo scalpore.