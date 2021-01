Tanti dispositivi della famiglia Huawei si preparano a ricevere l’attesissima EMUI 11 che introduce tangibili e sostanziali novità in ambito software. Migliora nettamente l’esperienza di utilizzo con l’introduzione di un nuovo livello grafico più snello e funzionalità invidiate da chi non potrà accedere (se non per via traverse) al nuovo aggiornamento software. Ecco pertanto la lista dei device idonei in attesa della pubblicazione delle prossime novità per HarmonyOS su tutti i dispositivi Android.

Huawei aggiorna buona parte dei suoi telefoni con la EMUI 11: ecco la lista finale

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite 5G

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro New Edition

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design – Rilasciata in Cina

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei Mate XS

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 7i

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Enjoy 10e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 10S

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 4G

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei MatePad 10.8

Huawei MediaPad M6

Se la notifica non arriva è possibile che l’aggiornamento non sia ancora disponibile. In alternativa è sempre possibile interrogare il sistema di update attraverso il solito percorso logico previsto per il controllo OTA: Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di Sistema > Verifica Aggiornamenti.