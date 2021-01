WindTre celebra l’inizio del nuovo anno con una grande iniziativa per tutti gli utenti. Il provider arancione per il 2021 continua ad offrire una serie di importanti soluzioni a quegli abbonati che hanno mantenuto costante il loro rapporto con l’operatore, senza richiedere la probabilità del numero. Il premio per i clienti più fedeli si materializza con soglie aggiuntive per la connessione internet, grazie alle promozioni Giga Boom.

WindTre celebra il nuovo anno con Giga extra per internet: ecco come attivarli

Le tariffe Giga Boom di WindTre prevedono diverse versioni. Di base, gli utenti potranno aggiungere soglie extra al tragico già previsto con la propria ricaricabile di riferimento per un arco temporale pari a tre mesi.

La prima variante di Giga Boom prevede 50 Giga per la connessione internet: il prezzo previsto è di 8,99 euro. I 50 Giga saranno disponibili per tre mesi da momento dell’attivazione. Nella seconda versione, vi sono invece 120 Giga al costo unico di 13,99 euro. Il traffico sarà disponibile sempre per novanta giorni. Disponibile anche una vantaggiosa versione che prevede Giga illimitati. In questo caso il prezzo previsto da pagare in unica soluzione è di 29,99 euro.

Le offerte Giga Boom sono offerte ad personam agli utenti di WindTre. Una particolare versione delle tariffe è riservata ad esempio agli ex abbonati del gestore 3 Italia. Gli utenti in questa circostanza potranno attivare un pacchetto che prevede 150 Giga per tre mesi al costo di 5,99 euro.

Attraverso alcuni SMS informativi sarà possibile essere avvisati da WindTre riguardo la disponibilità delle offerte. Sempre attraverso gli SMS si potrà attivare la tariffa compatibile.