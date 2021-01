Anno nuovo ma stessa convenienza per gli abbonati di Sky. Anche in questo 2021, la tv satellitare premia la fedeltà degli utenti e assicura ben tre regali a chi non ha effettuato la disdetta del proprio contratto. Gli omaggi sono garantiti a tutti coloro che hanno già effettuato la sottoscrizione online alla piattaforma Extra.

Sky, le prime tre offerte vantaggiose del 2021

Il primo grande regalo per i clienti è legato al nuovo provider Sky WiFi. Come noto, dallo scorso mese di Giugno, il marchio Sky è attivo anche nella telefonia fissa italiana. Già sono partite le prime tariffe relative alla Fibra Ottica ed i costi di vantaggio sono offerti proprio agli abbonati fedeli della piattaforma satellitare. Chi ha un contratto operativo con Sky da almeno un anno potrà beneficiare di tre mesi a costo zero per le reti internet. Disponibili, invece, ben sei mesi gratuiti per chi ha un piano attivo da almeno sei anni.

La seconda migliore occasione, invece, è rivolto a chi vuole acquistare il decoder di nuova generazione Sky Q. Il decoder sarà disponibile per una gran parte del pubblico al costo scontato di 29 euro anziché i classici 99 euro di listino. Con il dispositivo sarà possibile accedere a numerose app ed anche alla visione degli eventi in 4K.

La novità finale di Sky è legata al pacchetto Intrattenimento Plus. I clienti che scelgono il ticket Intrattenimento Plus avranno un vantaggio davvero speciale: il primo mese del ticket che comprende tutte le serie tv ed il film di Netflix è a costo zero.