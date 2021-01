Gli sconti attivati da Carrefour sono estremamente allettanti ed interessanti, con queste offerte tutti noi potremo riuscire a raggiungere l’acquisto di alcuni prodotti di qualità, ma solo ed esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

L’attenzione al dettaglio è cosa comune nelle campagne promozionali di Carrefour, di conseguenza non ci stupiamo assolutamente nel conoscere una soluzione, disponibile fino al 6 gennaio 2021, che promette forti riduzioni di prezzo, senza comunque riuscire a toccare le fasce più alte del mercato della telefonia mobile. Tutti gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati solamente in negozio, non online sul sito ufficiale.

Offerte Amazon e codici sconto gratis sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Carrefour: ecco i prezzi migliori

I prodotti su cui Carrefour ha voluto focalizzare la propria attenzione, rientrano tutti entro i 269 euro di spesa, ma non per questo non sono in grado di attirare l’attenzione degli utenti, infatti sarà possibile acquistare Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9At, Samsung Galaxy A31 o Oppo A73 (con connettività 5G), sempre in versione completamente sbrandizzata.

Interessanti sono anche le proposte legate alle altre categorie merceologiche, qui possiamo trovare televisori di ultima generazione, anche marchiati Samsung e LG, senza dimenticare elettrodomestici o accessori per la casa. Tantissime soluzioni che possono aiutarvi nella realizzazione di una smart home, o nell’ammodernamento dei prodotti effettivamente disponibili presso la vostra abitazione.

La campagna promozionale di Carrefour è riassunta nel dettaglio qui sotto, inserita nell’articolo come galleria fotografica (cliccate sulle pagine per visualizzarle in alta definizione).