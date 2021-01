Sarà un 2021 ricco di grandi sorprese per i clienti di Iliad. Il provider francese già ha iniziato a mostrare alcune delle prime novità dell’anno per gli abbonati. In questi primi giorni di Gennaio, gli utenti hanno a loro disposizione una tariffa low cost inedita ed anche rinnovate soglie per internet in roaming.

Iliad, nuova tariffa e roaming: queste le sorprese del 2021

Per quanto concerne la nuova tariffa low cost, sino al prossimo 21 Gennaio tutti coloro che decidono di attivare una SIM con Iliad potranno scegliere la Giga 70. Questa ricaricabile in edizione limitata è strutturata sulla falsariga delle precedenti opzioni.

Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 70 Giga per la navigazione internet sotto rete 4G. Il costo è più conveniente che mai: per i nuovi abbonati infatti questa promozione avrà un prezzo di 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Per attivare questa ricaricabile sarà necessario collegarsi al sito internet ufficiale di Iliad o anche recarsi presso uno dei punti vendita dell’azienda sul territorio nazionale.

Importante è anche l’ulteriore regalo che Iliad offre a tutti gli abbonati: quello relativo al roaming. Per i clienti che si mettono in viaggio in uno dei paesi membri dell’Unione Europea, Iliad assicura più traffico dati per la navigazione internet a costo zero.

I clienti con la Giga 70 o la Flash 100 potranno beneficiare di 6 Giga internet gratuiti. Previsti 5 Giga per chi ha la Giga 50 e 4 Giga per chi ha la Giga 40.