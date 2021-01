Sappiamo bene che siamo ormai prossimi all’oscuramento dei vecchi canali del digitale terrestre e che si passerà al nuovo standard DVB-T2. Tutti i televisori che non saranno dotati degli ultimi aggiornamenti per poter ricevere il nuovo segnale, verranno oscurati. Tra i canali che non si potranno più vedere ci sono anche quelli relativi a RAI e a Mediaset.

Ecco quando verranno oscurati RAI e Mediaset sul digitale terrestre

Con il nuovo anno è previsto l’oscuramento dei canali del digitale terrestre e si passerà al nuovo standard DVB-T2. Per questo motivo, è consigliabile acquistare delle apparecchiature che rendano i televisori più datati aggiornati al nuovo segnale, altrimenti sarà necessario acquistarne uno nuovo. Come già accennato, infatti, se non si prenderanno questi provvedimenti non sarà più possibile vedere i canali anche della RAI e di Mediaset.

In queste ultime ore, in particolare, sono state rese note le date ufficiali dell’oscuramento di questi canali. Nello specifico, il territorio italiano è stato diviso in quattro aree che effettueranno il passaggio al nuovo standard in maniera graduale e abbandoneranno definitivamente le precedenti frequenze. Di seguito, vi elenchiamo le date ufficiali in base all’area di appartenenza.

Area 1 e Area 3 : oscuramento previsto il 31 dicembre 2021 in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trento e Bolzano, Veneto e Valle d’Aosta

: oscuramento previsto il in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trento e Bolzano, Veneto e Valle d’Aosta Area 2 : oscuramento previsto il 31 marzo 2022 in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna

: oscuramento previsto il in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna Area 4: oscuramento previsto tra l’1 aprile 2022 e il 20 giugno 2022 in Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Vi ricordiamo che, per poter vedere nuovamente i canali di RAI e Mediaset in seguito all’oscuramento del digitale terrestre, è necessario possedere un televisore aggiornato al nuovo standard o acquistare un decoder apposito.