La penuria di Playstation 5 è ormai cosa nota a tutti gli appassionati che quotidianamente sperano di trovare nuove forniture della tanto agognata console. Tuttavia, com’è noto, la crisi causata dalla pandemia di Covid 19 ha rallentato oltre ogni immaginazione sia la produzione che la distribuzione della console Next Gen. Ad oggi l’unico modo per acquistare la console è rivolgersi ad uno dei tanti rivenditori terzi; tuttavia, cavalcando l’alta richiesta, i prezzi sono immediatamente lievitati, raggiungendo anche le migliaia di euro.

Purtroppo Sony non riesce a garantire una produzione in grado di sopperire alla fame di Playstation 5 che gli appassionati stanno dimostrando. In tutto ciò, dal sito svizzero Mediamarket, arrivano numerose segnalazioni di una console Sony venduta a 9’999 franchi.

Playstation 5: la console a 9’999 franchi?

Sul sito del rivenditore svizzero di elettronica è comparso nei giorni scorsi il banner di vendita della Playstation 5 ad al prezzo di 9’999 franchi. Una cifra davvero spropositata se si pensa che il prezzo di listino dovrebbe essere di appena 499 franchi. La comparsa dell’inserzione sarebbe comunque frutto di un semplice errore; quando si prova a selezionare il prodotto infatti appare l’avviso che comunica la mancanza di scorte.

La compagnia ha già annunciato che provvederà quanto prima alla rimozione dell’annuncio, ribadendo come non sia ancora disponibile. Se però siete talmente impazienti da non poter aspettare nuove forniture esiste un’altra possibilità; la gioielleria russa Caviar ha prodotto un modello di Playstation 5 in oro massiccio 18 carati. Il prezzo si aggira sui 600’000 euro, ma, chissà, se siete proprio impazienti potreste anche farci un pensierino.