Gli appassionati di videogame di tutto il mondo sono costantemente alla ricerca della Playstation 5; la console Sony infatti, com’è noto, è praticamente introvabile a causa delle difficolta di produzione legate alla pandemia di Covid 19. A rendere a console ancora più difficile da reperire anche l’incredibile numero di preordini a cui la casa di produzione a dovuto far fronte.

La richiesta è stata talmente elevata da costringere Sony a cancellare alcuni dei preordini già effettuati. Va da se che il numero di console disponibili nei negozi fisici sia stato ancora più basso delle aspettative. Tuttavia, se avete la fortuna, per usare un eufemismo, di non aver problemi economici forse potete ancora accaparravi la vostra Playstation 5, in una versione veramente speciale.

Playstation 5: 20 Kg di oro 18 carati

La gioielleria russa Caviar ha infatti messo a disposizione un modello veramente unico; se le console prodotte da TrulyExquisite, dall’alto dei loro 9’000 euro di valore vi sembravano già costose, questo modello vi farà sobbalzare dalla sedia. Dall’alto dei suoi 20 Chilogrammi di oro massiccio 18 carati può tranquillamente essere considerata la console più cara ad oggi in circolazione.

Il sito della gioielleria non riporta il prezzo ma a giudicare dalla quantità di oro utilizzato può tranquillamente superare i 600’000 euro; una cifra niente male per una console il cui prezzo base è di 499 euro. Di sicuro una soluzione alquanto dispendiosa, ma viste le scorte limitate potrebbe anche essere presa in considerazione, sta a voi scegliere tra l’acquisto di un apparentamento o di una console; siamo sicuri però che, vista la situazione, in molti saprebbero cosa scegliere.