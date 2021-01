OnePlus 8T riceverà un aggiornamento in tutto il mondo a partire da questa settimana. La versione in arrivo é la 11.0.6.7. L’aggiornamento migliora diverse aree (gesti, fotocamera), aggiunge nuove funzionalità (tastiera), corregge diversi bug (WiFi) e aggiunge una patch di sicurezza più recente.

A seconda di dove vivi, il numero di build per il tuo OnePlus 8T potrebbe cambiare. OnePlus ha rilasciato build diverse in India, Europa e Nord America. Se stai scaricando l’ultima build manualmente, assicurati di scegliere la versione giusta.

OnePlus 8T: controllate la presenza dell’aggiornamento

I numeri di build per OnePlus 8T sono:

IN: 11.0.6.7.KB05DA

EU: 11.0.6.7.KB05BA

NA: 11.0.6.7.KB05AA

Una volta aggiornato, dovresti provare un’esperienza “ottimizzata” nei gesti a schermo intero ed un miglior utilizzo del lettore di impronte digitali. É presente una nuova funzione di regolazione dell’altezza della tastiera e la qualitá delle immagini degli scatti notturni é aumentata. L’ultimo aggiornamento introduce anche la patch di sicurezza di novembre 2020.

La societá ha anche risolto un bug per la connessione WiFi che negava l’abilitiazione agli utenti ed ha migliorato la “stabilitá della comunicazione”. In India, la societá ha migliorato anche il supporto per OnePlus Store. Per chi non lo conoscesse, esso altro non é che un modo intuitivo per gestire l’account OnePlus ed ottenere supporto e vantaggi esclusivi riservati ai membri.

Per verificare la disponibilitá dell’aggiornamento, vai in Impostazioni> Sistema> Aggiornamenti di sistema. Se non lo vedi subito, è perché OnePlus rilascia le ultime build lentamente. Potrebbero essere necessari diversi giorni prima che sia disponibile per il tuo smartphone.