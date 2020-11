È già passata una settimana da quando alcuni utenti possessori del Mi 10 di Xiaomi hanno segnalato il lancio dell’aggiornamento alla versione stabile MIUI V12.2.2.0.RJBCNXM basata su sistema operativo Android 11.

Xiaomi aveva ripristinato il pacchetto, forse a causa di bug. Tuttavia, l’aggiornamento è ora iniziato di nuovo sul Mi 10, che sembra essere il primo modello di punta di Xiaomi. Il pacchetto di aggiornamento ha una dimensione del file di 3,6 GB. Oltre all’ultima versione di Android che porta, l’aggiornamento offre una serie di funzioni come super documento, VLOG della fotocamera e filigrana AI.

Xiaomi Mi 10, ecco le novità dell’update

Xiaomi avverte che poiché questo aggiornamento aggiorna la versione Android, si consiglia di eseguire il backup dei dati personali in anticipo. L’aggiornamento richiede anche un tempo relativamente lungo per l’avvio e il caricamento. Pertanto, entro breve tempo dall’avvio possono verificarsi problemi di prestazioni e consumo energetico come il surriscaldamento. Inoltre, alcune applicazioni di terze parti potrebbero non funzionare bene.

Il changelog descrive in dettaglio le nuove funzioni. Con super documento, avrai ricche funzioni di visualizzazione in modalità verticale, migliore esperienza di lettura in modalità orizzontale. È stata anche aggiunta la funzione [Importa PDF] con un clic per documenti / moduli / PDF.

Per quanto riguarda la fotocamera, è stata aggiunta la modalità VLOG per supportare la funzione Draft box. Sono state inoltre aggiunte 3 nuove filigrane per l’impostazione Filigrana AI. La modalità di registrazione ottimizzata permette di registrare video in 8K.

Anche il sistema è stato aggiornato, con l’ultima patch di sicurezza di Google (ottobre 2020) inclusa nell’update per migliorare la sicurezza del sistema.