La più diffusa app di messaggistica è sempre stata bersaglio di truffe, virus e catene di Sant’Antonio. Ultimamente però Whatsapp sta diventando un “covo” di imboscate. Alcuni la chiamo “Truffa di Natale” altri “Truffa di Capodanno”. In ogni caso il virus che si sta diffondendo su Whatsapp può mettere a rischio l’account con tutti i suoi dati, foto e video.

Un nuovo virus colpisce a catena gli utenti di Whatsapp

Erano gli ultimi giorni di ottobre quando alcuni utenti di Whatsapp segnalavano l’arrivo di uno strano messaggio.

Pochi mesi dopo, eccone arrivare uno simile, ma questa volta con un nome che caratterizza questo periodo di feste. A parte il nome, ciò che davvero importa sapere è come questo virus può colpire e quali sono i danni che un utente di Whatsapp rischia. Conoscere il nemico aumenterà la possibilità di difendersi e di vincerlo.

Molti utenti di Whatsapp stanno denunciando l’arrivo di un messaggio da parte di un contatto registrato in rubrica. Nel messaggio c’è scritto: “Ciao. Ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. Si tratta di un sms che contiene un codice a 6 cifre. Se il malcapitato lo copia e lo invia in risposta, il gioco è fatto. Tutti i dati personali dell’account sono nelle mani dell’hacker, oltre al blocco dell’app per sette giorni.

In questo periodo di feste le persone ricevono un’infinità di messaggi augurali spesso su Whatsapp. Ecco spiegata la scelta di questo sistema e del periodo in cui questi hacker cercano di appropriarsi dei dati personali. Dunque si è più vulnerabili e può capitare una distrazione. Se ciò fosse accaduto la soluzione è disintasare Whatsapp e ripristinarla.

Sebbene rispondere ai messaggi sia un atto di educazione e cortesia, occorre prestare sempre molta attenzione al loro contenuto. Buona norma è non rispondere alla richiesta di codici, anche se arriva da un contatto della rubrica. Inoltre è importante attivare le notifiche di sicurezza su Whatsapp. Infine è consigliabile verificare le applicazioni prima di installarle sullo smartphone perché potrebbero facilitare l’attacco di hacker.