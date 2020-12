Oggi il virus è dietro l’angolo e non si parla solo di Covid-19. Esistono nel Play Store di Android app pericolose che si nascondo anche ad un occhio più esperto. Ecco la lista delle applicazioni da evitare. Nel caso fossero già state scaricate resta solo una cosa da fare al più presto: eliminarle dallo smartphone.

Cosa sono queste app pericolose e perché infestano il mondo Android

Non è una novità che gli smartphone Android sono sempre più bersagliati da malware e virus. Spesso questi pericolosi nemici si nascondo sotto mentite spoglie chiamate app pericolose.

Le app pericolose sono si possono nascondere all’interno di applicazioni apparentemente innocue. Nell’elenco sono riportate applicazioni usate per migliorare i post da pubblicare sui più famosi Social Network come Instagram, Facebook, Twitter, ma che in realtà sono app pericolose. Il loro scopo è sempre quello impossessarsi dei dati personali di più utenti possibili guadagnando in modo illecito.

Ecco le 30 app presenti nel Play Store che non devono essere installate sullo smartphone

Ecco la lista delle app pericolose presenti nel Play Store da non scaricare:

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera;

Beauty Cam;

Beauty Camera – Selfie Camera;

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor;

Beauty Camera Plus – Sweet Camera & Makeup Photo;

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor;

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor;

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter;

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera & Beauty Cam Snap;

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor;

Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor;

B612 – Beauty & Filter Camera;

La lista delle app pericolose non è finita, eccone altre:

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor;

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor;

Selfie Camera – Beauty Camera & Makeup camera;

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera;

Beauty Camera Make Up Face Selfie Photo Editor;

Selfie Camera – Beauty Camera;

Z Beauty Camera;

HD Camera Selfie Beauty Camera;

Candy Camera – selfie, beauty camera & photo editor;

Makeup Camera – Selfie Beauty Filter Photo Editor;

Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera;

Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers;

Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera;

Beauty Camera;

Bestie – Camera360 Beauty Cam;

Photo Editor – Beauty Camera;

Beauty Makeup, Selfie Camera Effects & Photo Editor;

Selfie Cam – Bestie Makeup Beauty Camera & Filters;

Perché sono pericolose e cosa fare nel caso siano già state scaricate e installate

Sono ben 30 le app pericolose dell’elenco e che sono state segnalate su alcune riviste americane del settore. Alcune per il nome che hanno potrebbero far sorgere qualche dubbio, ma spesso le recensioni portano l’utente meno esperto a scaricarle e installarle sul proprio smartphone. Attraverso la tecnica del banner pubblicitario queste app pericolose riescono a forzare i permessi che gli utenti hanno impostato accedendo quindi ad una serie di informazioni personali violando così la privacy.

È importante non installare queste app pericolose. Nel Play Store ce ne sono molte altre che si aggirano indisturbate. Nel caso una di queste fosse già presente sullo smartphone non solo andrà immediatamente cancellata, ma si dovrà procedere a un resettare lo smartphone così da scongiurare ogni possibile accesso fraudolento.