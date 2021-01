La piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto è senza ombra di dubbio Netflix. Su di essa possiamo trovare una quantità di materiale che di sicuro non troveremmo sulle altre piattaforme esistenti. Si passa da serie TV a film, da documentari a cartoni animati, trovando difficilmente dei contenuti che ci annoiano. Nella passata fase di lockdown, sono stati davvero tanti gli utenti che hanno investito molto tempo guardando le serie TV, facendo sì che alcune riuscissero ad arrivare a degli ascolti mai visti prima di quel momento. Sicuramente, come molti sanno, il materiale più visionato dagli utenti di tutto il mondo sono le serie TV, e oggi ne parleremo di tre in particolare: Lucifer, Stranger Things e Dark. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e Dark: le ultime novità

Iniziamo la rassegna parlando di Lucifer. La serie TV statunitense ha raggiunto degli ascolti straordinari, tant’è che viene giudicata da molti tra le fiction migliori in assoluto presenti sulla piattaforma. Inizialmente c’era un po’ di bufera sulla quinta stagione, essendo che sarebbe potuta non arrivare, ma poi è ufficialmente arrivata divisa in due parti. La prima è già disponibile su Netflix da tempo, mentre per la seconda parte dobbiamo aspettare, ma l’attesa non andrà oltre il 2021.

Continuiamo con Stranger Things. Anche qui parliamo di una serie TV statunitense che è riuscita davvero a convincere tutti. Un successo planetario caratterizzato da ambientazioni anni ottanta e storie avvincenti. Il lockdown aveva fermato le riprese della quarta stagione, ma, come testimoniano alcune foto su Instagram dei protagonisti, pare che siano ricominciate già da qualche tempo. Non ci resta che aspettare.

Infine, concludiamo con Dark. Come sapete, la serie dopo tre stagioni ha chiuso il suo ciclo narrativo, e dunque non ci saranno delle novità a riguardo.