Apple nel corso del 2021 potrebbe procedere con la presentazione di due nuovi modelli dei suoi auricolari wireless, tra le quali saranno presenti gli Apple AirPods Pro 2. Le cuffie sono già apparse in alcune immagini che ne hanno svelato il design ma recenti indiscrezioni offrono un’informazione in più che permette di supporre l’arrivo di ben due varianti differenti per le dimensioni.

Apple AirPods Pro 2: gli auricolari del colosso arriveranno in due versioni dalle dimensioni differenti!

Dalle immagini emerse in rete nelle settimane precedenti è stato possibile notare quello che potrebbe essere il design degli Apple AirPods Pro 2. Gli auricolari hanno mostrato un design differente rispetto ai modelli già lanciati dal colosso, lo stelo potrebbe infatti subire delle modifiche ed essere accorciato in maniera evidente. Inoltre, la forma degli auricolari potrebbe distinguersi poiché maggiormente arrotondata.

Queste erano fino ad ora le uniche informazioni trapelate ma il leaker Mr-white ha aggiunto un ulteriore dettaglio che può essere dedotto da un’immagine che svela quello che sarà l’hardware interno degli auricolari. Le componenti mostrate dall’immagine essendo di dimensioni differenti lasciano suppore che Apple potrebbe procedere con il lancio dei suoi auricolari in due varianti diverse, appunto, per la loro dimensione.

La notizia, però, lascia irrisolti non pochi quesiti poiché stando ad alcune voci risalenti agli ultimi mesi Apple durante il 2021 potrebbe lanciare anche i suoi nuovi AirPods 3, il cui design si distinguerà da quello degli AirPods Pro 2. Le componenti svelate da Mr-white, dunque, potrebbero far riferimento ai due modelli in questione.

Non resta che attendere l’emergere di ulteriori informazioni per far chiarezza e comprendere se effettivamente tra le intenzioni del colosso vi è quella di sfoggiare due varianti dei suoi auricolari AirPods Pro 2 o meno.