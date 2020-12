Offerta WindTre: a soli 6,99€ al mese ricevi minuti, 200 SMS e 50 GB

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus è tra le più economiche del momento ma soltanto i clienti che procedono con il trasferimento del numero dal gestore francese Iliad possono richiederla e soltanto accedendo al sito ufficiale del gestore, alla sezione Offerte Per Te. WindTre consente di attivarla gratuitamente, al momento dell’acquisto, infatti, è richiesta soltanto una spesa di 16,99 euro che comprende la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa Go 50 Fire Plus.

Passa a WindTre da Iliad e attiva l’offerta Go 50 Fire Plus a soli 6,99 euro al mese!

A soli 6,99 euro al mese, WindTre consente di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. I clienti Iliad possono trasferire il loro numero e attivare l’offerta online, la SIM sarà spedita dal gestore gratuitamente.

Le spese mensili potranno essere saldate tramite credito residuo e includono anche i servizi extra. Ogni mese, infatti, è possibile usufruire del servizio Ti ho cercato, della navigazione hotspot, del servizio di segreteria telefonica e dell’SMS di ricevuta di ritorno. I servizi a sovrapprezzo, invece, sono automaticamente bloccati dal gestore che così evita l’addebito di qualsiasi costo imprevisto.

I nuovi clienti dopo aver attivato la SIM possono scaricare l’app ufficiale WindTre senza dover sostenere spese extra. Tramite l’applicazione hanno la possibilità di ricaricare in pochi istanti la nuova SIM, senza correre alcun rischio; di prendere visione dei consumi effettuati e dei contenuti disponibili. Periodicamente, inoltre, WindTre è solito proporre delle promozioni personalizzate che potranno essere attivate direttamente dall’app ufficiale.