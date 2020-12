Da diversi anni, ormai, in Italia c’è un mercato che viaggia in parallelo con quello dei vecchi cellulari. Stiamo parlando del SIM Top Number, ovvero un mercato ancora poco conosciuto che punta alla compravendita di schede SIM Telefoniche. La particolarità di queste SIM, però, sta nel numero telefonico che custodiscono al proprio interno. Ad oggi, di fatto, le combinazioni telefoniche sono pressoché illimitate ma, in alcuni casi, le cifre che compongono un numero tendono ad intrecciarsi in maniera armoniosa, creando quindi delle sequenze belle da vedere.

Scale, coppie XY e cifre tutte uguali dopo il prefisso, insomma le possibili sequenze rivendute sul mercato Italiano sono davvero tante ma, soprattutto, estremamente costose. Di recente, infatti, sono state registrate nel mercato Italiano vendite che oscillano tra i 3.000 ed i 50.000 euro. Scopriamo quindi di seguito quali sono i numeri telefonici più richiesti in Italia.

SIM Top Number: un mercato Italiano in continua crescita

Il servizio televisivo mandato in onda alcuni mesi fa da Le Iene, ha avvicinato centinaia di migliaia di Italiani al mercato delle SIM Top Number. Ciò, dunque, ha spinto Tim, Vodafone, Wind e Tre a mettere all’asta alcuni dei numeri telefonici più ambiti dai collezionisti. Ecco quindi di seguito le sequenze vendute:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ricordiamo infine che tutto il ricavato dell’asta è stato donato all’Istituto Nazionale dei Tumori.