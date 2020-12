Per quanto possano essere ormai datati, ad oggi i vecchi cellulari hanno alle proprie spalle un mercato estremamente vasto. Nonostante questi ultimi siano del tutto obsoleti per gli standard attuali, sono molteplici in realtà i collezionisti pronti a sborsare cifre da capogiro pur di acquistarne un modello. Da i semplici Nokia 3310 fino ad arrivare ad alcuni dispositivi che, a prima vista, non assomigliano minimamente ad un cellulare, insomma la scelta è decisamente vasta. Se anche voi, quindi, custodite nei vostri cassetti dei vecchi telefonini, potreste in realtà custodire un piccolo tesoro. Scopriamo quindi di seguito quali sono i cellulari più pagati degli ultimi tempi.

Nokia 3310

Considerato da molti un cellulare indistruttibile, il Nokia 3310 fu uno dei primi dispositivi che rivoluzionò il concetto di telefonino. Piccolo e semplice da usare, quest’ultimo viene attualmente venduto per circa 150 euro. Ciononostante, però, il prezzo può lievitare di gran lunga nel caso in cui il venditore sia provvisto di scatola ed accessori originali.

Apple iPhone 2G

L’iPhone 2G rappresenta in assoluto la storia di Apple. Quest’ultimo, di fatto, è il primo Smartphone venduto al pubblico dall’ormai colosso di Cupertino. Le sue vendite si aggirano intorno ai 300 euro ma, se tenuto in ottime condizioni e con i suoi accessori originali, il costo può superare anche i 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Di sicuro avrete visto un cellulare del genere in un film oppure all’interno di una serie TV. Questo dispositivo targato Motorola ha un valore estremamente elevato che supera di gran lunga i 1000 euro. Il motivo di questo prezzo? Ne sono stati prodotti soltanto 300.000.

Mobira Senator

Nonostante possa assomigliare più ad una radio che a un cellulare, in realtà il Mobira Senator rappresenta in assoluto la storia del marchio Nokia. Commercializzato nei primi mesi mesi del 1981, ad oggi viene rivenduto online per circa 1000 euro.

Ericsson T28

Terminiamo infine con il T28 di Ericsson. Fratello maggiore del tanto apprezzato T20, ad oggi il suo valore di mercato si avvicina ai 100 euro. Anche in questo, il prezzo può fortemente aumentare se tenuto in ottime condizioni.