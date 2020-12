Un numero crescente di utenti Microsoft Teams sta riscontrando problemi con il modo in cui la suite di collaborazione all-in-one del gigante del software visualizza le notifiche dopo l’ultima serie di aggiornamenti.

Sebbene i problemi di notifica sembrino essere diversi da dispositivo a dispositivo, la maggior parte degli utenti interessati ha segnalato notifiche ritardate e altri bug correlati. La gestione delle notifiche per tutti i tuoi team e canali può essere gestita facilmente in Microsoft Teams accedendo al menu Impostazioni dell’app e facendo clic su Notifiche. Tuttavia, queste modifiche alle impostazioni ora sembrano non funzionare per alcuni utenti.

Microsoft Teams sta riscontrando diversi problemi su PC

In un nuovo aggiornamento dell’interfaccia di Office 365, la società ha confermato che sta attualmente esaminando un problema in cui alcune impostazioni di notifica non hanno effetto e questo fa sì che gli utenti non ricevano l’avviso.

Secondo un nuovo rapporto di Windows Latest, ci sono due problemi che attualmente interessano il modo in cui gli utenti di Microsoft Teams ricevono le notifiche. Il primo riguarda il fatto che gli utenti che hanno attivato l’opzione “Tutte le attività” nelle impostazioni dell’app non riceveranno le notifiche come previsto.

Il secondo problema riguarda le impostazioni “Tutti i nuovi post” a cui è possibile accedere dalla scheda “Personalizzato” delle notifiche del canale. Inoltre, alcuni utenti hanno segnalato un terzo bug in cui il client desktop di Microsoft Teams ignora completamente le impostazioni Non disturbare.

Al momento, non è ancora chiaro cosa stia causando il problema di notifica poiché influisce su più installazioni di Teams. Probabilmente ne scopriremo di più una volta che Microsoft concluderà le indagini sul problema e rilascerà una correzione per garantire che gli utenti di Teams siano in grado di ricevere tutte le loro notifiche.