Vecchi Smartphone: ecco i trucchi per riciclarli facilmente

Da diverso tempo, ormai, cambiare smartphone ogni 1/2 anni è diventata un’abitudine di milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante ciò rappresenti un passo verso il futuro, purtroppo il continuo cambio di device mobili sta generando un accumulo non indifferente di telefonini inutilizzati e dimenticati nei cassetti.

A tal proposito, dunque, noi di Tecnoandroid abbiamo deciso di mostrarvi alcune idee e trucchetti per tornare ad utilizzare i vostri vecchi cellulari ormai abbandonati. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Smartphone inutilizzati: ecco come trasformarli in qualcosa di estremamente utile

Prima di addentrarci nelle possibili idee di trasformazione, è bene ricordare che i vecchi smartphone possono essere utilizzati in qualsiasi modo, basta solo un po’ di creatività.

Il primo esempio, dunque, riguarda un Baby Monitor. Le neo mamme, di fatto, possono trasformare dei vecchi cellulari in vere e proprie telecamere per controllare i propri bambini mentre dormono in altre stanze. Per fa ciò basterà scaricare una delle molteplici app presenti sul Play Store e sull’App Store.

Un’ulteriore esempio potrebbe essere la realizzazione di un modem WiFi. Inserendo una sim card all’interno di un vecchio cellulare è infatti possibile trasformare i giga in 4G in un vero e proprio segnale WiFi da utilizzare ovunque si vada.

Infine, se siete degli appassionati di domotica ed amate possedere una casa Smart, in questo caso un vecchio cellulare può ritornare estremamente utile. Quest’ultimo, di fatto, può essere trasformato anche in uno smart hub oppure in un termostato intelligente, permettendo quindi la gestione di luci e riscaldamenti direttamente dal suo display.