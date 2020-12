Trony prova a chiudere in bellezza un anno segnato da una serie di sfortunati eventi, e sopratutto di negatività che hanno demoralizzato l’intera popolazione. La campagna promozionale disponibile fino all’8 gennaio è ricca di occasioni e di soluzioni per tutti noi.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso gli sconti sono stati applicati direttamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che sarà possibile completare le compravendite esclusivamente dal divano di casa, con consegna a pagamento presso la propria abitazione. Nell’eventualità in cui si desideri risparmiare sotto quest’ultimo aspetto, è presente la possibilità di consegna gratuita in negozio.

Il Tasso Zero è stato incluso nel volantino, si potrà pagare in 20 rate senza interessi, a patto che si spendano almeno 399 euro, e sopratutto che la finanziaria accetti la richiesta di finanziamento presentata dal cliente.

Trony ha in serbo grandi sconti per gli utenti

Gli utenti Trony possono mettere il cuore in pace, sul sito ufficiale è possibile trovare un buon quantitativo di sconti, anche nel momento in cui si vorranno acquistare prodotti Apple. I migliori sono iPhone 11 Pro, in versione da 64GB, in vendita a 1189 euro, per scendere poi verso Apple iPhone SE a soli 529 euro. Dopo aver acquistato lo smartphone, il consiglio è di optare per un wearable, questi potrebbe essere l’Apple Watch Nike+ Series 3, con quadrante da 38 millimetri, in vendita a soli 239 euro.

Tutte le altre riduzioni del volantino Trony sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale.