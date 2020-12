WindTre proprio due giorni fa, nel giorno di Natale ha deciso di prorogare fino al 14 Gennaio 2021 la promozione Operazione 0.99 euro Xmas Edition.

Questa promo è dedicata ad alcuni già clienti che vogliono acquistare un nuovo smartphone a rate a meno di 1 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come attivarla.

WindTre proroga fino al 14 gennaio 2020 la propria operazione 0.99 euro Xmas Edition

L’offerta è valida per un target selezionato di già clienti WINDTRE ricaricabili Voce e Internet attivi da almeno 6 mesi ed è disponibile nelle campagne “MIA Telefono Incluso” e “MIA SMART”. L’offerta in versione natalizia, rispetto alla versione standard, prevede un ulteriore sconto di 30 euro. Per i modelli con anticipo di 49 euro e 79 euro lo sconto sarà applicato sull’importo aggiuntivo a rate che passa da 99 centesimi di euro a 0 euro.

Invece per i modelli con anticipo di 99 euro lo sconto sarà applicato sull’anticipo che da 99,99 euro passa a 69,99 euro, l’importo delle rate in questo caso resterà a 99 centesimi di euro. In tutti i casi sono previsti un anticipo effettuato direttamente presso il rivenditore WindTre, un piano di rateizzazione a 30 mesi e un costo di attivazione di 3 euro.

Il pagamento con Carta di Credito e/o domiciliazione bancaria SEPA SDD come previsto nel listino ufficiale dell’operatore. Il metodo di pagamento sarà lo stesso utilizzato per addebitare il costo mensile dell’offerta abbinata. Le rate saranno addebitate secondo la modalità di pagamento scelta dal Cliente e indicata nel contratto. In assenza di un’Offerta compatibile è richiesta la sottoscrizione contestuale di una nuova Offerta Voce e Dati in versione Easy Pay. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.