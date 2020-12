Il volantino Trony che garantisce uno sconto del 50% per ogni consumatore in Italia, è ancora attivo, per questo motivo sarà possibile acquistare dispositivi di fascia alta, riuscendo nel contempo a risparmiare molto di più del previsto, o di quanto osservato nelle scorse settimane.

I giorni di festa sono sempre di stallo per le nuove campagne promozionali, di conseguenza i rivenditori tendono a prorogare la validità delle soluzioni passate, fino alla riapertura dei punti vendita. Ancora oggi da Trony risulta essere disponibile la soluzione intitolata, “il meno caro lo paghi la metà”, però con importanti limitazioni sulla varietà di prodotti effettivamente acquistabili.

Trony: come funziona la campagna promozionale

Alla base della campagna promozionale troviamo proprio la possibilità di godere di una riduzione del 50% sullo scontrino finale, a differenza di quanto visto in passato, tuttavia, il cliente non potrà spaziare nell’intero catalogo aziendale, ma si ritroverà limitato ad una ristretta cerchia di modelli.

Per rientrare nel suddetto meccanismo, dovrete assolutamente scegliere tra i pochi prodotti contrassegnati dall’apposito bollino; una volta giunti in cassa, gli addetti provvederanno ad attivare nell’immediato uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. Prestate attenzione, non sarà possibile scegliere il prodotto da scontare, verrà sempre applicato sul modello dal listino inferiore.

Se volete comprendere le potenzialità della campagna promozionale, non vi resta che aprire le pagine inserite qui sotto, valide ancora per pochissimo tempo da Trony, senza particolari limitazioni.