Le offerte di MediaWorld sono state prorogate per questi due giorni di festa, quali sono appunto Natale e Santo Stefano, permettendo così ai ritardatari di approfittare degli stessi identici sconti delle settimane precedenti, senza dover effettivamente essere costretti a rinunciare agli acquisti.

I negozi ovviamente sono chiusi, per questo motivo l’unica via da intraprendere per riuscire a raggiungere i prodotti scontati, sarà ovviamente il sito ufficiale dell’azienda. In questo caso la spedizione presso il domicilio è da ritenersi a pagamento, indipendentemente dal livello di spesa o dalla categoria merceologica di appartenenza; nel caso in cui vogliate risparmiare, potrete richiedere la consegna diretta presso il punto vendita, sempre gratis. E’ presente, come al solito, il finanziamento a Tasso Zero, da richiedere nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

MediaWorld: questi sono gli sconti più inaspettati

Con MediaWorld non si scherza, infatti sul sito ufficiale gli utenti potranno acquistare un ottimo Apple iPhone XR, ad un prezzo praticamente mai visto prima d’ora, saranno necessari solamente 549 euro per la versione completamente sbrandizzata, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volendo ridurre al massimo la spesa, è possibile affidarsi direttamente a Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Oppo A52, samsung Galaxy A51, Galaxy A42 o Galaxy A21s, tutti con prezzi che non superano la soglia dei 300/400 euro.

Se volete approfondire per l’ultima volta l’ottimo volantino MediaWorld, dovete aprire le pagine che trovate a questo indirizzo.