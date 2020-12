Iliad: solita offerta da 50 giga e nuova rete in fibra ottica in arrivo

Nessuno si aspettava che Iliad potesse raggiungere livelli così alti in un lasso di tempo così breve, riuscendo a mettere sotto aziende molto più navigate nel settore. Ad oggi Tim e Vodafone rincorrono di continuo questo gestore proveniente dalla Francia che si è affermato tra i provider italiani migliori.

Il suo merito è quello di aver lanciato offerte piene di contenuti e con prezzi molto bassi che non variano mai nel tempo. A spiccare su tutte è l’offerta da 50 giga a soli 7,99 € al mese per sempre. Inoltre, secondo le ultime voci, sembra che Iliad sia pronta a lanciare la sua rete in fibra ottica a partire dalla prossima estate del 2021 grazie al nuovo accordo con Open Fiber.

Iliad: sono state poste tutte le basi per l’arrivo della fibra, ecco i dettagli

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.