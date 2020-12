Iliad continua a far parlare di sé: nuova rete in fibra, ecco quando

Vodafone e TIM trovano ogni anno a migliorare le proprie offerte, anche se durante gli ultimi tre hanno pensato soprattutto a difendersi. Tale attitudine è derivata dall’arrivo di uno dei gestori più sorprendenti della storia, ovvero Iliad che con le sue offerte low cost a quasi completamente monopolizzato il mercato per quanto riguarda i cambi gestore.

Ad oggi tutti coloro che infatti decidono di distaccarsi dalle celebri aziende di vecchia data, vagliano una delle opportunità offerte da Iliad. Il colosso mette infatti sul piatto offerte molto convenienti e una rete via via sempre più performante. Attualmente è ancora disponibile per tutti la promo con 50 giga e tutto senza limiti a soli 7,99 € al mese. A riscuotere però gran clamore ci ha pensato la notizia che dal prossimo anno, precisamente dalla prossima estate 2021, Iliad rilascerà ufficialmente la sua rete in fibra.

Iliad: arriva finalmente la fibra ottica del gestore, ecco i dettagli

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.