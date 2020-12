Le offerte di Euronics proseguono anche nella giornata di Santo Stefano, gli utenti infatti si ritrovano a poter accedere ad una miriade di sconti speciali con i quali sarà davvero possibile pensare di spendere poco o niente, sull’acquisto anche di top di gamma.

La campagna promozionale attiva fino al 3 gennaio, tuttavia, non risulta essere disponibile sull’intero territorio nazionale, ma solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics La Via Lattea. Il consumatore, difatti, dovrà recarsi personalmente presso gli stessi per completare gli acquisti, in caso contrario non potrà godere dei medesimi prezzi di vendita (nemmeno sul sito). Le scorte sono limitate, il consiglio è di prendere una decisione il più rapidamente possibile, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori.

Euronics: che offerte per tutti gli utenti

Il prodotto da non mancare assolutamente presso i negozi fisici è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, uno smartphone dalla qualità sopraffina, in vendita originariamente ad un prezzo che superava abbondantemente i 1000 euro, ed oggi finalmente disponibile a circa 699 euro (con annessa garanzia d 24 mesi).

Chiaramente il volantino Euronics cerca di soddisfare pienamente le richieste di tutti i consumatori, per questo motivo ha incluso al proprio interno anche soluzioni più economiche, del calibro di Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31, Galaxy A41, Redmi Note 9 Pro o modelli nella stessa fascia di prezzo.

