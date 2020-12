In questo periodo tra il freddo e le restrizioni della pandemia, torna spontaneo più che mai ad essere curiosi di sapere le novità sulle proprie serie tv preferite, sul cast, date delle nuove stagioni etc.

In questo articolo tratteremo di Riverdale, Elite e Black Mirror.

Tutte le novità su queste serie TV

Riverdale

Le buone notizie continuano ad arrivare per i fan di Riverdale – con il capo della serie Roberto Aguirre-Sacasa che conferma che la quinta stagione dello spettacolo debutterà a gennaio 2020.

Il cast e la troupe sono attualmente al lavoro sulla nuova serie, che Aguirre-Sacasa ha rivelato che inizierà durante la notte del ballo, con un episodio che era originariamente programmato per andare in onda come parte della quarta stagione prima che il coronavirus rovinasse quei piani.

Fangs Fogarty è stato confermato per un ritorno, ancora una volta interpretato da Drew Ray Tanner.

Aguirre-Sacasa ha dichiarato: “Drew è un ragazzo eccezionale e un attore formidabile, ed è stato in Riverdale dalla seconda stagione, rendendo il personaggio di Fangs Fogarty uno dei preferiti dai fan. Siamo tutti entusiasti che si unisca a noi per la quinta stagione come personaggio regolare della serie, vivendo con il fidanzato Kevin Keller e Serpent Queen Toni Topaz. Sono anche felice di annunciare che vedremo più Drew SINGING!”

E ci sono anche altre notizie sul fronte del casting: i fan di Riverdale possono aspettarsi un nuovo personaggio, Tabitha Tate, interpretato da Erinn Westbrook che arriverà a Riverdale con una serie di ambizioni imprenditoriali.

Il ritorno di Riverdale arriva dopo che la quarta stagione è stata bruscamente ridotta a 19 episodi a seguito di un membro dello staff che è entrato in contatto con qualcuno che era risultato positivo al COVID-19 a marzo, il che significa che ci sono diversi fili della trama da raccogliere all’inizio della prossima corsa.

Riverdale tornerà sui nostri schermi il 20 gennaio 2021.

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha confermato la notizia su Twitter, condividendo una foto che ha rivelato la data insieme alla didascalia, “Ritorno al futuro…buckle up gang!”.

Elite

Élite ha ottenuto il rinnovo ufficiale della quarta stagione da Netflix e tornerà nel 2021. Sono già state annunciate molte cose riguardo la quarta e il futuro della serie oltre a questo, quindi allacciati, ecco cosa sappiamo finora della quarta stagione di Élite.

Élite è la seconda più grande serie spagnola su Netflix. Creato da Carlos Monte e Darío Madrona, il thriller poliziesco è ambientato in un’esclusiva scuola privata dove continuano a succedere cose brutte.

La serie ha debuttato per la prima volta su Netflix il 5 ottobre 2018 con nuove stagioni in arrivo ogni anno in seguito. La sua prima stagione è stata acclamata all’epoca per il superamento di 20 milioni di visualizzazioni (il 14% della base di iscritti totale all’epoca). Da allora non sono stati pubblicati dati sugli spettatori.

La quarta stagione sarà il più grande cambiamento nella serie fino ad oggi con un cast a rotazione e un possibile cambio di tono. Ecco cosa sappiamo.

Black Mirror

Della sesta stagione ancora non si sa nulla, nel frattempo i produttori di Black Mirror rilasciano sempre su Netflix un nuovo film dal titolo “Death to 2020”, disponibile domenica 27 dicembre.