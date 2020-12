WindTre propone ad una vasta platea di pubblico la possibilità di riscattare il famoso “Bonus pc e tablet”. I clienti dell’operatore arancione potranno quindi beneficiare di questo voucher, fortemente voluto dal Governo per favorire la distribuzione di reti internet e di dispositivi mobili in tutta la nazione.

WindTre, le migliori offerte con tablet e coupon 500 euro incluso

I clienti di WindTre che scelgono le tariffe con il “Bonus pc e tablet” avranno a loro disposizione uno sconto sull’abbonamento di 500 euro. L’agevolazione potrà essere richiesta dai cittadini italiani che presentano un reddito ISEE con valore uguale o inferiore ai 20.000 euro.

Tutti i clienti di WindTre che desiderano il voucher dovranno compilare un apposito form sul sito internet ufficiale dell’azienda, dopodiché vi sarà da scegliere tra una coppia di promozioni. Il buono dal valore di 500 euro sarà equamente diviso per la dotazione di un tablet e per i servizi legati alla navigazione internet.

L’offerta prevista da WindTre si chiama SuperFibra. Con tale promozione, nel primo anno gli utenti pagheranno soli 7,31 euro per la ricezione di reti internet con la Fibra Ottica. In più sarà disponibile un tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus completamente gratis. In questa tariffa il bonus 500 euro è equamente diviso tra sconto sulla componente telefonica e sull’acquisto del dispositivo mobile.

In alternativa sempre questa promozione prevede un costo mensile di 12,31 euro per il primo anno. Il tablet per gli abbonati di WindTre sarà di Samsung Galaxy TAB S6 LITE al prezzo di 159,99 euro. I 500 euro, in questa circostanza risultano così divisi: 200 euro per la componente internet e 300 euro per il tablet.