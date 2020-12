Grandi novità in casa Iliad per questi giorni conclusivi del 2020. Il provider francese per la fine dell’anno ha tante novità per i suoi clienti: si parte con una nuova tariffa, si prosegue con regole inedite per quanto concerne il roaming e si finisce con il tanto atteso arrivo del 5G in Italia.

Iliad: la Giga 70, nuove regole roaming ed il 5G per la fine 2020

La nuova ricaricabile di Iliad è la Giga 70. Questa tariffa sarà disponibile a tempo limitato sino al prossimo 21 Gennaio. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS infiniti verso tutti e 70 Giga per la connessione internet (anche sotto rete 5G). Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 9,99 euro ogni trenta giorni, con costo di attivazione fissato a 10 euro una tantum.

L’altra grande notizia per i clienti Iliad è l’ulteriore revisione delle soglie roaming. Chi naviga dai paesi dell’Unione Europea potrà ora utilizzare maggiori dati internet. L’inedito schema commerciale di Iliad prevede 4 Giga roaming per i clienti con Giga 40, 5 Giga per i clienti con la Giga 50, 6 Giga per gli abbonati con questa Giga 70 e la vecchia Flash 100.

Infine, la novità forse più attesa: il 5G. Con grande sorpresa rispetto a quelle che erano le aspettative (che parlavano di inizio 2021), Iliad ha annunciato l’arrivo delle linee internet di nuova generazione nel nostro paese. La sperimentazione del 5G partirà a giorni in alcune aree di importanti città della nazione come Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna. In totale la copertura sarà assicurata in questa prima fase in 21 comuni capoluoghi di provincia.