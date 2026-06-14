Hit-Man diventa una serie TV su Netflix: cosa sappiamo sul remake

Hit-Man diventerà una serie tv, e la cosa curiosa è che parliamo di un film uscito da pochissimo. La pellicola di Richard Linklater, intitolata per esteso Hit-Man: Killer per caso, ha conquistato critica e pubblico, e ora Netflix sembra intenzionata a trasformarla in un prodotto seriale. Un ritorno rapido, insomma, per una storia che sul grande schermo aveva già fatto centro.

Hit-Man: un remake annunciato a tempo record

Non capita spesso che un film venga rimesso in cantiere così in fretta. Eppure pare proprio questa la direzione presa dalla piattaforma di streaming, che starebbe sviluppando una serie tv ispirata alla pellicola scritta, prodotta e interpretata da Glen Powell. Il progetto cinematografico portava la firma alla regia di Richard Linklater, un nome che nel cinema americano pesa parecchio, e che aveva dato al film quel tono brillante e un po’ fuori dagli schemi che tanto ha fatto discutere e apprezzare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La storia, per chi non la conoscesse, gioca sull’idea di un uomo che finisce per impersonare un sicario quasi per caso, tra equivoci e situazioni che scivolano dal comico al pericoloso. Materiale perfetto, a quanto pare, per essere allungato e sviluppato in più puntate. E qui sta il punto interessante: una serie remake permette di esplorare angoli e dettagli che un film di un paio d’ore non può permettersi.

Cosa sappiamo del progetto Netflix

I dettagli concreti, va detto, sono ancora pochi. Si parla di un progetto in fase di sviluppo, quindi nulla di definitivo o blindato. Non ci sono ancora informazioni ufficiali su chi farà parte del cast, né su un’eventuale data di lancio. Quello che emerge è la volontà di Netflix di pescare ancora una volta dal proprio catalogo cinematografico per dare vita a contenuti seriali capaci di tenere incollati gli abbonati.

Una strategia che la piattaforma ha già messo in pratica in passato, trasformando titoli di successo in saghe più lunghe e articolate. Il caso di Hit-Man rientra perfettamente in questa logica: prendere una storia che ha già dimostrato di funzionare e provare a darle nuova vita in un formato diverso. Il rischio, ovviamente, c’è sempre quando si tocca qualcosa che il pubblico ha amato così com’era.

Resta da capire quale ruolo avrà Glen Powell nella nuova versione, considerando che nel film non era soltanto il volto principale ma anche tra le menti creative dietro la sceneggiatura e la produzione. Un coinvolgimento del genere lascia immaginare che l’attore possa restare legato al progetto anche nella sua trasformazione seriale, magari in una veste diversa rispetto a quella vista al cinema.

Per ora le informazioni si fermano qui. Però il solo fatto che un film tanto recente venga già adattato in serie racconta molto di come funziona oggi l’industria dell’intrattenimento. I tempi si sono accorciati, e quando una formula convince, viene rilanciata senza troppe esitazioni.