Il sistema operativo per smartphone certamente più presente in tutto il pianeta è senza dubbio Android, il software di casa Google infatti, muove la stragrande maggioranza degli smartphone, in quanto offre numerose funzionalità davvero molto apprezzabili.

Ovviamente, in quanto super presente, esso rappresenta anche la vittima preferita nonchè base di partenza per molti hacker, i quali ad altro non puntano se non a cercare di derubarvi di tutti i vostri dati più importanti, soprattutto a fronte di quest epoca in cui lo smartphone è il centro della nostra vita digitale.

Per riuscirci i malintenzionati spesso scrivono delle app malevole che per un breve periodo riescono a sfuggire ai controlli effettuati da Google e quindi a finire sul Play Store, si parla si di periodi brevi ma che comunque portano all’installazione multipla del codice malevolo su svariati smartphone.

Se avete una di queste app, eliminate tutto

V-Alert Covid-19

Covid-19 latest update

COVID 19 GLOBAL News

Covid tracking

V-Alert Covid 19 (senza il trattino)

Coronavirus Finder

Nel caso ne abbiate una sul vostro device, vi consigliamo non solo di eliminarla immediatamente, ma di procedere ad una pulizia completa del cellulare, magari facendo un reset ai dati di fabbrica, dal momento che una volta disinstallata l’app non è scontato che il codice malevolo venga rimosso.

Onde evitare di incappare in questo tipo di situazioni, le prossime volte visionate le recensioni e l’autore dell’app, se esso è verificato allora potete stare tranquilli, altrimenti evitate download stile roulette russa, potrebbe salvare i preziosi dati all’interno del device.